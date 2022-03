Polverosi: “Cabral sin qui quasi impalpabile, adesso avrà occasioni. A meno che non arrivi un portieri come Maignan, per la porta terrei Terracciano”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi a Toscana Tv, ha parlato di Arthur Cabral, attaccant brasiliano della Fiorentina: “Fino ad ora Cabral, quasi non si è visto. Ha segnato contro il Sassuolo, ma tutte le volte che è stato messo in campo, è stata una presenza impalpabile. Adesso contro l’Empoli probabilmente avrà la sua occasione. Avrà qualche partita a disposizione per far vedere se è il calciatore ammirato in Svizzera”.

Sul tema portiere ha aggiunto: “Terrei Terracciano anche a giugno, a meno che la Fiorentina non acquisti un portiere come Maignan. Fra Terracciano e l’ultimo Handanovic, preferisco il portiere viola”.