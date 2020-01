Polverosi: “Castrovilli, un po’ Tardelli, un po’ Rui Costa. Montella lo ha avvicinato ad Antognoni, ma il lancio fantastico dell’Unico 10…”

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi attraverso il quotidiano, ha approfondito sul rendimento di Gaetano Castrovilli, vera rivelazione viola: “Il miglior giocatore della Fiorentina nel girone d’andata è Gaetano Castrovilli, 23 anni a febbraio, centrocampista/trequartista, se ci è consentito esagerare un po’ Tardelli e un po’ Rui Costa (l’esagerazione serve per dare i contorni al giocatore). Sintetizzando, e ricorrendo ai tempi in cui nelle squadre si andava dal numero 1 all’11, è un 8 tendente al 10. Montella lo aveva avvicinato ad Antognoni, ma il capitano aveva un lancio fantastico, Castrovilli no, o perlomeno fino a questo momento non lo ha mai fatto vedere. Per spiegarlo con una definizione che va tanto di moda potremmo chiamarlo “tuttocampista”.”