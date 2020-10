Polverosi: “Commisso al momento si è inserito sulla scia del vivacchiare dellavalliano. Quando vendi Chiesa significa che non ti vuoi rinforzare”

Il giornalista Alberto Polverosi a Lady Radio ha parlato così del momento viola a pochi giorni dalla chiusura del mercato: “Commisso al momento si è inserito sulla scia del vivacchiare dellavalliano. Vedremo come sarà Chiesa al posto di Callejon, anche se penso che lo spagnolo non potrà giocare nello stesso ruolo. Il messaggio che arriva all’esterno quando vendi Chiesa è che ancora la Fiorentina non si vuole rinforzare per fare quel passo verso chi lotta per i posti in Europa League. Se l’obiettivo è solo la sinistra della classifica, allora, questa Fiorentina basta”.

0 0 vote Article Rating