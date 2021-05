Polverosi: “Commisso ha detto che la Fiorentina vuole finire tra le prime dieci, ma va capito come. Quando ha acquistato la società…”

Il giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha parlato di Fiorentina a Radio Toscana: “L’allenatore non può essere il punto centrale di un programma della società, ma la conseguenze delle scelte. Commisso ha detto che l’obiettivo è entrare nella parte sinistra della classifica e prima o poi provare a salire. La cosa fondamentale da capire è come si vuole stare tra le prime dieci: un calcio aggressivo, tipo Atalanta o Verona, un calcio di qualità o un calcio di esperienza ed organizzazione? Nel primo caso andrebbe bene Juric, nel secondo Italiano o Dionisi e nel terzo Ranieri. La prima cosa che la Fiorentina dovrà fare è scegliere come vivere”.

Continua così Polverosi: “Io credo che Commisso fosse quasi certo di fare lo stadio quando ha acquistato la Fiorentina. Il centro sportivo è tanto per una società, lo dà in dote e aumenta di molto il valore della società. Il ‘fast, fast, fast‘ del presidente era relativo alle infrastrutture, ma non è stato aiutato da nessuno. Sulla squadra sono stati fatti degli errori davvero difficili da comprendere”.