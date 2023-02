Polverosi: “Difficile stabilire se quanto è accaduto ieri in Portogallo possa trasformarsi nella soluzione di tutti i problemi della Fiorentina…”

Il giornalista Alberto Polverosi, tramite il Corriere dello Sport-Stadio, ha analizzato così la vittoria della Fiorentina a Braga: “Difficile stabilire se quanto è accaduto ieri in Portogallo possa trasformarsi nella soluzione di tutti i problemi della Fiorentina, ma quanto meno potrebbe diventare un buon nuovo inizio. La squadra di Italiano ha messo sotto il Braga anche quando c’era parità numerica in campo, lo ha fatto senza indugi e senza ostacoli. Nel primo tempo la Fiorentina ha perso il controllo del gioco solo per due minuti, rischiando perfino di prendere gol in una partita che stava dominando. Troppo lento, prevedibile e monotono il Braga per mettere in difficoltà una squadra che si stava risvegliando col profumo dell’Europa”.