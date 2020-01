Polverosi: “Fiorentina squadra nata in fretta, se non controlla la partita con la Spal è…”

Il noto giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio parlando della Fiorentina che sarà: “La Fiorentina è nata male perché nata in fretta, puntando su un giocatore straordinario che si è fatto male. I problemi nascono da lì. Per me Chiesa rende di più da esterno, ma con Ribery giocava bene. Quando ti salta uno così ti arriva un problema. Vedo una difesa a quattro; un centrocampo a tre e un attacco a tre”.

E su domenica: “La Fiorentina dovrebbe fare la partita, non so se è in grado di controllare la partita dall’inizio alla fine. Spero di sì.

Il gioco non era già consolidato con Montella, ora abbiamo visto poco. Se però non è in grado di controllare la Spal, è un problema”