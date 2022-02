Polverosi: “La Fiorentina gioca nettamente meglio della Juve ma basta per vincere? Se Vlahovic fosse rimasto, viola favoriti…”

Uno stralcio dell’editoriale di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, analizza quanto attende la Fiorentina mercoledì contro la Juventus:

“Ora i viola sono attesi dalla partita più importante della stagione. Doppiamente importante per la presenza dei nemici storici della Juve e per quanto c’è in palio, la finale di Coppa Italia. Sul piano del gioco, le gare di ieri hanno confermato una chiara differenza fra la Fiorentina (meglio) e la Juve (peggio). Ma rifacciamo la stessa domanda: basta giocare bene per vincere? E in questo caso, basta giocare bene per mettere sotto un fenomeno come Vlahovic? Pensate per un attimo a Fiorentina-Juve con Vlahovic ancora dalla parte dei viola, probabilmente non sarebbe più la Juve la squadra favorita. Dal Castellani di Empoli, a poco più di 30 chilometri dal Franchi, il serbo ha annunciato alla sua maniera il suo ritorno a Firenze. Che partita, mercoledì”.