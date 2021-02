Polverosi: “La Fiorentina si è fermata troppo presto, ha perso ritmo e fiducia e ha quasi smesso di giocare”

Tramite un articolo sul Corriere dello Sport-Stadio, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato così il match di ieri sera tra Fiorentina e Inter: “Preso il gol, la Fiorentina ha cambiato partita e messo in difficoltà l’Inter. Amrabat ha guidato la manovra senza troppa ostruzione da parte nerazzurra, Bonaventura ci ha messo qualità e in pochi minuti i viola hanno avuto tre occasioni per arrivare al pari evitato da due prodezze di Handanovic, la prima sul tiro in piena area di Bonaventura deviato sulla traversa, la seconda sulla successiva e immediata conclusione di Biraghi. La Fiorentina si è fermata troppo presto, ha perso ritmo e fiducia e ha quasi smesso di giocare. Per ravvivarla Prandelli ha fatto debuttare Malcuit e Kokorin, ma la situazione non è cambiata. L’Inter ha chiuso palleggiando e passeggiando”.

