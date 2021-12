Polverosi: “L’Europa è alla portata della Fiorentina. Nel suo squilibrio, Italiano ha trovato il giusto equilibrio”

La firma de Il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, è intervenuto a Radio Toscana soffermandosi brevemente anche sulla Fiorentina.

Queste le sue parole: ”L’Europa è possibile per la Viola? Se guardo alle squadre che sono a pari o dietro alla Fiorentina in classifica, dico che può competere senza problemi. La Lazio ha alti e bassi pazzeschi, la Juventus problemi considerevoli non solo di squadra e la Roma non si capisce perché abbia queste difficoltà enormi. La Fiorentina può farcela perché tra queste è la squadra più lineare: nel suo squilibrio tra vittorie e sconfitte senza mai pareggiare, ha trovato il suo equilibrio. Penso che possa reggere la battaglia per un posto in Europa fino all’ultima giornata”.