Polverosi: “Mi colpisce in negativo come Cabral si muove in campo, è come se ballasse su stesso. E’ arrivato alla Fiorentina in sovrappeso”

La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi, intervenuto a Lady Radio, si è soffermato su Arthur Cabral, arrivato alla Fiorentina nello scorso mercato di gennaio.

“Mi colpisce negativamente il modo in cui si muove. Mi sembra un po’ macchinoso, è quasi come se ballasse su se stesso. Detto questo, è arrivato in sovrappeso e deve ancora capire i meccanismi del calcio italiano. Se gioca 10-15 minuti a partita, non può crescere più di tanto. In Svizzera ha fatto 23 gol, ma il livello del campionato locale è molto più basso rispetto alla Serie A. Piatek, invece, veniva dalla Bundesliga e inoltre ha già giocato in Italia. Ormai comincio a pensare che il vero Cabral lo si vedrà nella prossima stagione”.