Polverosi: “Pezzella non è un marcatore, non sa difendere in area di rigore. Milenkovic invece…”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi è intervenuto così a Lady Radio, commentando in particolar modo la fase difensiva della Fiorentina: “Pezzella non è un marcatore, non sa difendere in area di rigore. E’ un suo limite strutturale, che ha sempre avuto. Non sa come marcare in area piccola, e ultimamente si è visto. Milenkovic invece è un marcatore, l’unico che ha la Fiorentina. Nelle ultime partite però sembra essersi perso, e questo è l’emblema della situazione difensiva della Fiorentina”.