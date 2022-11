Polverosi: “Riga imbarazzante, ma Fiorentina ha avuto l’atteggiamento giusto. Il gioco tornerà”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato di Fiorentina in un articolo per il Corriere dello Sport. Queste le sue parole sul mancato primo posto nel girone della squadra viola e un commento sul Riga:

“La loro modestia tecnica, evidente già a Firenze, è stata di nuovo imbarazzante. Il Riga in Italia potrebbe giocare in Serie C, ma queste partite presentano comunque delle insidie (il pessimo terreno di gioco, per esempio) se non le prendi per il verso giusto, insidie che la Fiorentina ha saputo evitare con l’atteggiamento corretto. L’esempio è l’atteggiamento di Riga, ma anche quello con l’Inter (mica sempre arbitra Valeri) e pure quello del finale di Spezia Quel che più conta, in questo momento, è trovare continuità nei risultati: Il gioco tornerà, se tornerà”.