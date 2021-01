Polverosi: “Se anche le scelte del mercato andranno nella direzione di questo modulo, i primi bagliori di Callejon si spegneranno subito”

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi tramite il quotidiano ha espresso il proprio parere sul momento viola: “La Fiorentina ha bisogno di risultati più che del gioco. Detta così sembra una contrapposizione, quando in realtà il risultato è molto spesso una conseguenza del gioco. Il problema è che oggi la Fiorentina fa poco gioco e pochi risultati. Avevamo definito la vittoria di Torino contro la Juve un “evento”, la somma di episodi favorevoli ai viola uniti alla superficialità (la spocchia, si può dire) della Juventus, pur senza sottovalutare il coraggio, il cuore, la grinta e le idee della Fiorentina e del suo fantastico trascinatore Ribery. Per quanto si sente in giro, anche le scelte del mercato di gennaio si indirizzeranno verso la difesa a tre, i cinque centrocampisti e i due attaccanti. In questo modo, i primi bagliori di Callejon si spegneranno subito. All’Olimpico l’ex napoletano è entrato al 15’ del secondo tempo al posto di Venuti, ma fino all’ingresso di Lirola e Kouamé (sostituzioni che hanno determinato il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1) avvenuto 13 minuti dopo, ha giocato come esterno destro di centrocampo alle spalle di Bonaventura che stava facendo il trequartista di centrodestra. Ecco, in quei 13 minuti Callejon ha toccato una palla una. Presenza inutile. Tornando nel suo ruolo, quello di ala d’attacco, è diventato decisivo nell’azione del rigore e in un’altra occasione”.

