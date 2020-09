Polverosi: “Se la Fiorentina vuole raggiungere l’Europa League serve un centravanti da 20 gol. Altrimenti si rischia di tornare indietro…”

Il giornalista Alberto Polverosi a TMW ha parlato così del mercato della Fiorentina: “Se l’obiettivo è quello dell’Europa League, alla Fiorentina serve un centravanti da 18-20 gol, altrimenti, e si tornerebbe un passo indietro rispetto rispetto agli annunci passati, se deve stare solo a sinistra va bene così. C’è un centrocampista fortissimo come Amrabat, hanno preso uno come Bonaventura che è intelligente, e sono così migliorati, ma non rispetto alle altre. Davanti, a parte il Verona, le sono arrivati Milan, Napoli e Roma: i rossoneri li ho già messi tra le concorrenti alla Champions, il Napoli ha preso Osimhen e abbiamo visto che giocatore sia, facendo un salto avanti clamoroso. L’unica che non ha fatto salti avanti è la Roma“.

