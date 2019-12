Polverosi: “Vlahovic deve giocare anche se non fa gol, il futuro è suo. Pellegrini mi ricorda…”

Alberto Polverosi, firma de Il Corriere dello Sport, ha parlato a Lady Radio: “La Roma è una squadra che cerca sempre di proporre gioco. Pellegrini è in forma, in qualche situazione mi ricorda un po’ Rui Costa. Fonseca ha capito in fretta come far rendere la squadra: più di quello che sta facendo, difficilmente credo possa farlo. Il punto debole? A me sembra una squadra abbastanza equilibrata. In difesa ha un giocatore fortissimo, come Smalling, e anche Mancini è tutt’altro che scarso. A centrocampo il tecnico giallorosso ha rilanciato con forza Diawara. Inoltre la squadra ha anche una buona panchina: oggi gioca Florenzi, per esempio. Ritengo che sia una partita complicata per una Fiorentina senza Chiesa e Ribery. Vlahovic? Sta crescendo, è un giocatore che può ancora migliorare tanto. Va fatto giocare anche se non segna, perché il futuro è suo. Le caratteristiche sono eccellenti, le doti notevoli: è un centravanti verissimo, deve giocare anche se non fa gol. Lo vedo sempre più dentro la Fiorentina e consapevole e convinto delle sue qualità. Montella deve credere in lui, così come la società”.