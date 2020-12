Pomeriggio da incubo per i “viola” in Serie B: Cerofolini colleziona tre gol subiti e un’espulsione, Boateng e Balotelli regolano il figlio di Joe Barone

In attesa che riparta la Serie A, quest’oggi si è giocata la Serie B con in campo due squadre che riguardano indirettamente la Fiorentina. Stiamo parlando di Reggiana e Salernitana, dove militano rispettivamente Cerofolini e Giuseppe Barone.

E il pomeriggio, per entrambi, è stato decisamente da dimenticare. Pensate che il portiere di proprietà della Fiorentina ha subito tre gol contro il Pordenone, e fin qui nulla di troppo disastroso. Tuttavia Cerofolini ha completato il pomeriggio da incubo intervenendo in maniera irregolare su un avversario lanciato a rete e venendo quindi espulso dal direttore di gara. La Reggiana tra l’altro aveva esaurito i cambi, così che in porta è dovuto andare un giocatore di movimento.

Non migliore il pomeriggio di Giuseppe Barone (rimasto novanta minuti in panchina), figlio del dirigente della Fiorentina Joe. La sua Salernitana ha infatti perso 2-0 sul campo del Monza, squadra in cui gioca l’ex viola Kevin Prince Boateng. Il ghanese non ha lasciato il segno sul tabellino, ma in compenso ci ha pensato Balotelli che all’esordio ha segnato subito sbloccando il risultato dopo appena quattro minuti.