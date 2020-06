Pomeriggio in campo per la Fiorentina: Ribery e Caceres disponibili per il Brescia

A nove giorni dalla ripresa del campionato contro il Brescia, la Fiorentina di Beppe Iachini continua ad allenarsi per trovare la forma per cominciare con il passo giusto e per per provare a dare una svolta alla stagione. Questo pomeriggio la squadra ha sostenuto una seduta di due ore, terminata con la solita partitella a tutto campo del sabato.

Totalmente reintegrati nel gruppo Frank Ribery e Martin Caceres, con il primo che ha risolto definitivamente i problemi al polpaccio e il secondo che ha totalmente smaltito il virus, che saranno pienamente a disposizione per la sfida contro le rondinelle. Kouame, l’altro acciaccato da tempo relegato in infermeria, ha partecipato all’allenamento saltando soltanto la partitella e terminando la sessione con un lavoro personalizzato. L’unica assenza registrata è quella di Nikola Milenkovic: per il serbo nessun problema fisico ma soltanto un riposo forzato, previsto nella tabella personale del giocatore.