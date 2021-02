Ponce: “Siamo rimasti sorpresi del passaggio di Kokorin alla Fiorentina. In allenamento ha mostrato ciò di cui era capace”

L’attaccante dello Spartak Mosca, Ezequiel Ponce, ha commentato il trasferimento di Alexandr Kokorin alla Fiorentina: “Onestamente, ancora non ho capito cosa sia successo. È venuto in estate da noi, ha giocato un po’. Poi un giorno, poco prima di pranzo in ritiro si è alzato e ha detto: “Ragazzi, vado alla Fiorentina“. Siamo rimasti sorpresi perché tutto è successo troppo velocemente e inaspettatamente. Ma in ogni caso, ricorderò Kokorin come un bravo ragazzo e un ottimo giocatore. Durante l’allenamento, ha mostrato ciò di cui era capace. Vorrei che facesse lo stesso anche in Serie A”, ha detto Ponce a Sport24.

