Pontello: “Vendere Gonzalez sarebbe una follia, mentre sono deluso da Dodô. Manca il centravanti”

L’ex dirigente della Fiorentina Niccolò Pontello è intervenuto a Radio Bruno Toscana per tornare sulla gara disputata dalla Viola contro il Milan: “Forse ci si è messo troppo tempo a trovare la strada giusta, ma speriamo che Italiano continui così, anche dopo la sosta. Secondo me, quella a San Siro è la miglior partita dell’anno e mi fa sperare in una possibilità di qualificarsi nuovamente in Europa“.

Su pregi e difetti della squadra: “Sostanzialmente, manca un vero e proprio centravanti, il problema non è certo chi gli sta dietro. Nico Gonzalez? Venderlo sarebbe una follia. Inoltre, è uno dei pochi con i gol nelle gambe, sarebbe davvero una mossa sbagliata e la Fiorentina non ci farebbe una grande figura. Kouamé? Un’enorme e piacevole sorpresa. Non posso dire lo stesso di Dodô, sono rimasto un po’ deluso da lui”.