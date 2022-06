Si è tenuta questo pomeriggio al palazzo di giustizia di Firenze la prima udienza sulla violenza sessuale denunciata da una ragazza senese da parte di quattro giovani nel corso di una festa in un appartamento del centro storico tra il 30 e il e 31 maggio. In aula era presente la ragazza, la sua famiglia e l’associazione “Donna chiama donna”. Processo che riguarda, tra gli altri, Manolo Portanova, ex giocatore di proprietà della Juventus.