Porte girevoli in attacco: potrebbe essere Cutrone il probabile partente, ma dipende da due fattori

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla anche del futuro del centravanti viola Patrick Cutrone. Secondo la rosea infatti se Federico Chiesa dovesse poi restare a Firenze, quasi certamente sarà l’attaccante ex Milan ad andarsene. L’accordo con il Wolverhampton permette alla Fiorentina di non far scattare l’obbligo di riscatto a venti milioni se il giocatore non avrà disputato un certo numero di gare da titolare. Questo tetto non è stato superato nel campionato appena concluso e in tal caso la Fiorentina conserva margini di manovra. Non comunque fretta su questa manovra di mercato. Barone e Pradè devono prima trovare un centravanti importante da acquistare prima di lasciar partire uno già presente in rosa e soprattutto devono avere le idee chiare sul futuro di Chiesa. Cutrone conserva quindi ancora alcune di chanches di restare in viola.

