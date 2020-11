Positivo al Coronavirus un ex attaccante della Fiorentina in Serie A

Attraverso il proprio sito è arrivato il comunicato ufficiale del Cagliari Calcio che pochi minuti fa ha comunicato la positività al tampone dell’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. La positività dell’argentino è arrivata dopo la positività di un altro sudamericano nella squadra sarda: il difensore Diego Godin. Fino ad oggi Simeone ha segnato con la maglia rossoblù 5 gol in 8 partite. Non sarebbe comunque a rischio la sua presenza per la sfida contro la Fiorentina che è in programma il 10 gennaio 2021.

