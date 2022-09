Possesso palla: la Fiorentina di Italiano non ha rivali in Serie A. L’Atalanta capolista invece…

C’è una classifica in cui la Fiorentina guarda tutti dall’alto verso il basso. Nonostante lo stentato avvio di campionato, la squadra di Italiano non ha mai tradito il gioco del suo allenatore, talvolta portandolo all’estremo. Ci stiamo ovviamente riferendo al possesso palla, quella qualità che, se non saputa trasformare in azioni da gol, è praticamente inutile.

La Viola comanda questa particolare classifica della Serie A con la media di 33 minuti e 21 secondi a partita, con un dato maggiore che riguarda la propria metà campo. Per 17’46” la Fiorentina risiede in quella zona di campo, per scendere a 15’35” nella metà campo degli avversari. Da notare come l’Atalanta, attualmente prima in classifica, sia addirittura sestultima in questa inedita graduatoria.

Ecco la classifica di tutte le squadre con i dati forniti dalla Lega: