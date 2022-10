“Possibile che in certi stadi sia tutto permesso e in altri, come il Franchi, tutto diventa subito evento mediatico?”. Firenze non ci sta e neppure la Fiorentina che ha atteso finora invano le scuse dell’Atalanta per i cori discriminatori lanciati dalla curva bergamasca al patron viola e a Terracciano e per i quali il dg Barone ha invocato l’intervento di Lega, Coni e Governo.

Questo è quello che riporta stamani il quotidiano Tuttosport, a seguito degli episodi accaduti domenica scorsa, al Gewiss Stadium, durante il match contro l’Atalanta. Un caso, quello dei cori discriminatori riservati al presidente e al portiere viola, che ha avuto ampia eco, anche all’estero.