Possibile chiusura per Italiano in giornata: i dettagli

L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio riferisce alcune novità per la panchina viola su suo sito ufficiale: “La Fiorentina e Vincenzo Italiano sempre più vicini. Continuano i lavori in corso per sbloccare la trattativa, con grande fiducia per trovare l’intesa già in giornata. I Viola sono decisi ad andare avanti per averlo il prima possibile dopo essere rimasti senza allenatore per via della vicenda con Gennaro Gattuso”.