Povero Ghezzal, una faccia che è tutta un programma

Ha atteso tanto il proprio turno, ma la sua partita contro il Brescia è durata appena sei minuti. Il giocatore offensivo della Fiorentina, Rachid Ghezzal, è entrato al 67’…ed è uscito al 73′. Una presenza lampo, impalpabile, per l’ex Leicester. Tutta colpa dell’espulsione di Caceres che non ha complicato solo i piani della squadra viola, ma ha costretto Iachini a ridisegnare la squadra, facendo uscire il franco-algerino. La sua faccia, al momento della sostituzione con Milenkovic, era tutta un programma. Un misto di delusione e rassegnazione: questa stagione del resto, continua ad essere negativa per lui.

0 0 vote Article Rating