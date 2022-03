Pozzi: “Quella di domenica è una partita più sentita a Empoli che a Firenze. Non metterei da parte Cabral, può rivelarsi forte”

L’ex giocatore Nicola Pozzi ha parlato così a Radio Bruno Toscana in vista della partita di domenica tra Fiorentina e Empoli: “A Empoli è una partita molto sentita, gli azzurri ci tengono sempre a far bene. Per Firenze sicuramente ha meno importanza, ma non sarà una partita semplice per la squadra di Italiano. La Fiorentina sta dimostrando continuità, deve semplicemente giocare spensierata e senza pressione”.

E poi sulla questione attaccanti ha aggiunto: “Piatek qualche gol l’ha fatto, chiaramente non è l’attaccante giusto per far salire la squadra e legare il gioco. Con lui devi portare palloni in area e servirlo. Vlahovic era un fenomeno, ma la Fiorentina sta facendo bene lo stesso, a Milano poteva vincere. Quanto a Cabral, ho visto tanti gol interessanti con la maglia del Basilea, evidentemente è indietro sul piano tattico. Non lo metterei da parte, secondo me può rivelarsi un giocatore importante”.