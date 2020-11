Pozzi: “Vlahovic può avere un futuro importante, ma Firenze non aspetta. A Iachini avrei detto di fare scelte diverse”

L’ex attaccante Nicola Pozzi è intervenuto a Lady Radio per parlare del momento della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Vlahovic ha delle qualità importanti, tali da avere un futuro importante. Cutrone invece ha meno qualità del serbo. La Fiorentina ha bisogno, dopo gli anni trascorsi con i vari Batistuta, Toni e Gilardino, di un giocatore in grado di caricarsi sulle spalle l’attacco. La proprietà ha fatto delle scelte, a livello economico è un momento particolare. Firenze non dà il tempo di aspettare questa maturazione, lì davanti c’è bisogno di un giocatore completo e maturo. Domani si prospetta una sfida molto complicata, attorno all’ambiente viola si è creata nuovamente quest’aura di negatività. Iachini ha bisogno di risultati e prestazioni convincenti perché l’aria che si respira a Firenze la sentiamo tutti. Cambio di modulo? Ho detto a Iachini che sarei entrato volentieri all’interno del suo staff tecnico. Gli avrei certamente detto cose diverse rispetto a quelle che ha fatto. Callejon? Ha trovato delle difficoltà perché quello in cui è stato impiegato non è un ruolo che può ricoprire. Il mister è maniacale nella fase difensiva, ma riesce sempre a valorizzare gli attaccanti che ha. A dimostrarlo ci sono i tanti gol segnati dai centravanti che ha allenato”.