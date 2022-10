Pozzo: “Se arriva lo scudetto, non lo butto di certo via. Sottil è stata una scelta non casuale, il suo rinnovo è già in cassaforte”

Gianpaolo Pozzo, proprietario dell’Udinese, è intervenuto a Radio anch’io Lo Sport per commentare lo straordinario periodo di forma della sua squadra, che, in questo inizio di campionato, ha sconfitto anche la Fiorentina:

“Dopo 9 partite tutte fatte in maniera convincente possiamo dire che la squadra c’è e anche un grande allenatore. Possiamo pensare ad un ottimo campionato e vogliamo vincere il più possibile, sempre. Se arriva lo scudetto, mica lo butto via. Sarebbe una cosa incredibile, realisticamente la squadra ha le possibilità per fare bene”.