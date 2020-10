Pradè: “Milik ha detto no al mercato non alla Fiorentina, quante richieste per i nostri attaccanti! Cessione di Chiesa? Non sottovalutate Callejon…”

Il punto sul mercato appena concluso da parte del Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè in conferenza stampa: “Credo che la Fiorentina abbia uno dei centrocampi più forti in Italia. Abbiamo Pulgar, Duncan e Amrabat che possono agire come registi. Centravanti? Noi ne abbiamo 3 e tutti ce li hanno chiesti, sia Cutrone, Vlahovic e Kouame. Il mercato non ha portato grandi occasioni in quei ruoli. Abbiamo tre giovani che possono diventare tre top player. Nelle prime due partite in due hanno già segnato. Non mi sembra ci siano stati grandi spostamenti di centravanti in Europa. Milik? E’ sempre stata una situazione molto chiara da parte del calciatore, lui voleva rimanere li e lo ha ottenuto. Milik ha detto no al mercato non alla Fiorentina. Cessione di Chiesa? Non sottovalutate Callejon, lui ha creduto nella Fiorentina.

0 0 vote Article Rating