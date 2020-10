Pradè: “Chiesa e la fascia? Abbiamo sbagliato. Dalla proprietà non mi è arrivato nessun input di rientrare; ho suggerito spesso alla famiglia Commisso di vendere Chiesa prima…”

Ha continuato così in conferenza stampa Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina: “La squadra si è fortemente migliorata. Dalla fine del mercato scorso ad oggi è così perché abbiamo cambiato tanto. Un monte salariale così importante ci obbliga ad essere competitivi ogni partita. Interventi dal mercato degli svincolati? Assolutamente no, la nostra squadra deve essere consapevole di essere forte. Chiesa e la fascia? Abbiamo sbagliato a posteriori dico che è stato un errore. L’operazione Chiesa sia a livello economico sia a livello sportivo è stata un’operazione ottima. Dalla proprietà non mi è arrivato nessun inputo di rientrare dopo il mercato di gennaio. La società mi ha detto di valorizzare gli investimenti fatti. Quarta? E’ un calciatore che volevamo già prendere lo scorso anno ma aveva un prezzo molto alto. Il calciatore ci ha sempre dimostrato di voler venire a Firenze e abbiamo delle referenze ottime. Passarella ci ha detto che vede Quarta come suo erede, ma me ne hanno parlate bene anche Samuel e Burdisso. Sono convinto del suo valore. Con Chiesa siamo arrivati all’ultimo perchè c’erano tante piccole problematiche compreso il rinnovo. Felice che sia finita la telenovela Chiesa, ho suggerito spesso alla famiglia Commisso di vendere Chiesa prima”.

