Pradè a Milano prima della Fiorentina: Dopo Boateng, altri affari di mercato in vista?

La Fiorentina sarà a Milano per la sfida contro l’Inter, ma come scrive La Nazione, Daniele Pradè ha anticipato tutti e si è recato prima nel capoluogo lombardo per la chiusura di alcuni affari, in primis quello relativo a Boateng al Monza. Il Milan è interessato, non è un mistero, sia a Milenkovic sia a Pezzella, mentre rimane incerta la situazione di Ceccherini, che potrebbe essere spinto al Verona con conseguente arrivo di un altro centrale: piace Martinez Quarta

0 0 vote Article Rating