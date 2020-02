Pradè a rischio? Intanto arriva il nome del possibile sostituto direttamente da una big europea

Tra le voci di mercato che riguardano la Fiorentina, ce n’è anche una relativa a chi il mercato lo fa. Stiamo parlando dell’indiscrezione riportata dal Mundo Deportivo, secondo la quale il club viola sta valutando dei nomi per sostituire Daniele Pradè. E in prima linea ci sarebbe Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid. Berta gode della totale fiducia del club della capitale spagnola, ma questo non esclude un suo passaggio ad un’altra squadra in vista del mercato estivo. Oltre alla Fiorentina, anche la Roma potrebbe proporre un ruolo al direttore dell’Atletico Madrid. Non solo: qualora si andasse davvero a cambiare, per prendere il posto di Pradè ci sono anche i nomi di Paratici e Faggiano.