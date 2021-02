Pradè accontenta Prandelli: rosa sfoltita ma adesso la Fiorentina ha gli uomini contati a centrocampo

Prandelli aveva chiesto di sfoltire la lunga rosa, e il diesse Pradè l’ha accontentato. Scrematura importante avvenuta nel mercato invernale, ma ecco che la Fiorentina adesso deve fare i conti con una rosa corta, quanto meno dalle opzioni obbligate. Come leggiamo su La Nazione, l’alibi della Fiorentina per la partita contro l’Inter è legato alle molte assenze, ma resta il fatto che le prossime tre partite siano importanti per il futuro della Viola, le classiche partite da non sbagliare.

Mancherà Amrabat, che diffidato ha rimediato un cartellino giallo contro i nerazzurri. Tornerà Castrovilli, ma Pulgar non è in buone condizioni e le squadre che stanno dietro, Genoa su tutte, hanno dimostrato che il discorso salvezza è ancora aperto e come. Inoltre ad inizio della settimana prossima, martedì o mercoledì, è atteso il responso sul ricorso alla squalifica di Milenkovic. Infine si monitoreranno le condizioni di Ribery per capire se potrà tornare in campo a Marassi.