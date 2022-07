Pradè: “Aumentate notevolmente uscite sugli ingaggi, qui c’è voglia di investire. Jovic e Dodô ci piacciono e li seguiamo”. VIDEO FN

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sulle operazioni in corso ha detto: “Per Jovic stiamo ancora trattando e stiamo ancora discutendo. Certo che è un calciatore che ci piace, ma fino a che non sono chiuse queste trattative non ci esponiamo di più. Stesso dicasi per Dodò. Sono due giocatori che ci piacciono e che stiamo seguendo”.

E poi: “Quando Commisso è arrivato qua, il monte ingaggi era di circa 50 milioni di euro e le entrate erano circa 90-91 milioni, nell’era pre-Covid. Nel 2021 abbiamo avuto un aumento fino a 70 milioni per gli ingaggi ed un decremento delle entrate fino ad 80 milioni. Questo dimostra che c’è voglia di investire. E’ chiaro che a livello di stipendi non possiamo competere con le big e il salary cap è una cosa serie, perché sarà sempre più attenzionato dalla Uefa”.