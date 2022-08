Pradè: “Avrei firmato per un risultato del genere. Il Twente riposerà in campionato e la Fiorentina no, per loro è un grande vantaggio”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato ai canali ufficiali del club viola la vittoria per 2-1 contro il Twente nell’andata del preliminare di Conference League.

“Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, dovevamo solo essere più cinici. Nella ripresa è emersa la loro miglior condizione fisica: hanno cominciato un mese prima e si è visto. Il risultato del Franchi ci permette però di andare in Olanda con un gol di vantaggio: avrei firmato per un risultato generale prima della gara. Senza la regola del gol in vantaggio, questo è un risultato importante: adesso, piano piano troveremo la giusta condizione. Rispetto a loro partiamo svantaggiati perché noi giocheremo in campionato mentre loro no: questo è un grande vantaggio per il Twente”.