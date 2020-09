Pradè: “Biraghi rivoluto fortemente su richiesta del mister. Chiesa? Il presidente è stato molto chiaro…”

Sui rinnovi di contratto il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè ha detto: “Abbiamo quattro giocatori con scadenza 2022, Milenkovic, Pezzella, Biraghi e Chiesa. Vlahovic non mi preoccupa. Dobbiamo aspettare l’inizio di ottobre per parlarne tutti quanti sanno cosa pensiamo dei calciatori. Su Chiesa è stato molto chiaro il presidente e anche noi parlando con il padre. Oggi Chiesa è un giocatore forte della Fiorentina. Per gli altri tre ne parleremo appena finito il mercato. Milenkovic sa bene qual è il nostro pensiero su di lui, lo consideriamo fortissimo. Biraghi lo abbiamo fortemente rivoluto su richiesta del mister”.

