Pradè: “Castrovilli punto fermo di questa Fiorentina. Lo stadio sarebbe un importante passo avanti non solo per noi, ma per tutto il calcio italiano”

Ancora le parole del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè a RAI Radio 1: “Castrovilli è un punto fermo di questa squadra. Stiamo pensando alla dieci per lui. Iachini è il nostro allenatore e siamo molto contenti di lui. Queste dodici partite rimanenti sono importanti per tutti. Poi vedremo. Lui ha capito il nostro discorso. Tutte le squadre hanno voglia di tornare in campo. Noi speravamo di ricominciare anche una settimana prima. Commisso e Barone sono persone molto empatiche, sono qui per dare non per prendere. Hanno voglia di investire e Firenze lo ha capito. Stadio? Io non ne parlo, mi occupo di calcio. Sarebbe però molto importante avere per noi una struttura dove giocare. Un progetto non solo per Firenze ma per tutta l’Italia. La mentalità che stanno portando Rocco e Joe è quella di pensare a tutti, non solo per la Fiorentina. Ricordo che comunque abbiamo già fatto un grande investimento per il nuovo centro sportivo. La società è molto forte e organizzata. Poi servono anche i calciatori forti, che si prendono con i risultati e con il tempo. Tutti i calciatori che stiamo sentendo sono consapevoli che la Fiorentina è in forte crescita”.

