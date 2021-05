Pradé: “C’è voluto un po’ per capire che il vero obiettivo è la salvezza, ma ora andiamo in campo con il coltello tra i denti”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè commenta così a DAZN la scelta della squadra di andare in ritiro anticipato prima della gara contro il Bologna: “Bellissimo segnale e coscienzioso. Vuol dire aver capito che gli obiettivi inziali erano sfumati. La salvezza è l’obiettivo, c’è voluto un po’ a capirlo ma ora c’è la consapevolezza per andare in campo con il coltello tra i denti”.