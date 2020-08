Pradè cerca un difensore di spessore internazionale e Otamendi si sta giusto per liberare dal Man City

Argentino, tignoso, con moltissima esperienza internazionale: Nicolas Otamendi è un nome che non può che stuzzicare la Fiorentina e secondo Super Deporte c’è anche il club viola sulle sue tracce dato che il classe ’88 si libererà dal Manchester City dopo 5 anni in Premier. Su di lui però c’è anche l’interesse del Valencia, che l’aveva portato in Europa nel 2015. Il prezzo di Otamendi sarebbe affrontabile, circa 10 milioni di euro, ma il suo ingaggio dovrebbe abbassarsi enormemente dagli 8 milioni attuali.

