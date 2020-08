Pradè chiama l’Hertha Berlino e i tedeschi rispondono: via libera per Piatek e c’è la formula per ritardare il pagamento

L’intenzione della Fiorentina è quella di riportare in Italia Krzysztof Piatek: è lui l’obiettivo più raggiungibile resta il polacco classe ’95, reduce da una stagione a metà tra Milan ed Hertha Berlino, con i tedeschi che l’hanno acquistato lo scorso gennaio per circa 25 milioni di euro. I contatti tra Pradè e il club berlinese sono già in corso secondo La Nazione e il costo potrebbe essere di poco superiore ai 20 milioni, con la classica formula per ritardare il pagamento: un prestito oneroso, con riscatto spostato al 2021. Il via libera dell’Hertha a trattare è già arrivato, c’è da trovare l’intesa giusta sul prezzo e sull’ingaggio dell’attaccante.

