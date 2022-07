Pradè chiama, Sottil per ora risponde a metà. L’esterno della Fiorentina deve incidere di più per convincere Italiano

C’è ancora tanta strada da fare: giudizio rimandato su Riccardo Sottil che in occasione di una delle amichevoli estive del triangolare disputato ieri dalla Fiorentina non è riuscito ancora a incidere. Come riporta l’edizione fiorentina de La Repubblica, il giovane talento italiano non ha convinto pienamente.

Una buona intesa con l’esterno basso Terzic sulla fascia sinistra, qualche discreta giocata e una botta alla caviglia che ne ha condizionato in parte la prestazione. Tuttavia è mancato l’affondo decisivo, quella cattiveria agonistica necessaria per segnare e raccogliere gli applausi dei suoi tifosi. Sottil è uno di quei giocatori sui quali Italiano e Pradè stanno scommettendo molto, in quanto convinti che sia pronto a esplodere.

Dalle belle parole del direttore sportivo in conferenza stampa però bisogna passare ai fatti. Sottil deve conquistarsi in campo la fiducia di tutti, e dimostrare di poter essere quell’esterno di qualità in grado di alzare il livello tecnico della squadra a suon di giocate e prestazioni.