Pradè: “Chiesa non ha fatto nemmeno le vacanze per recuperare dall’infortunio. Da solo può risolvere tanti problemi”

Prima della partita contro il Bologna, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così di Federico Chiesa ai microfoni di DAZN: “Per noi è un calciatore determinante, che da solo può risolvere tanti problemi. Questo suo stare dentro alla situazione ci fa piacere, ma ce l’aveva sempre dimostrato, poi a causa degli infortuni non è stato sempre a disposizione. Non è partito per le vacanze, ha sempre lavorato e riposato solo il giorno di Natale. Confidiamo molto in lui”.