Pradè: “Commisso distrutto, non ce l’ha fatta a parlare con la squadra. Kouame devastante, ora dobbiamo riflettere su di lui”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo il successo con la Cremonese ha dichiarato: “E’ stata una partita durissima, il campionato è sempre più difficile e non ci sono squadre che hanno paura di venire a giocare neanche al Franchi, un campo difficile e che è una bolgia. La squadra a tratti è stata dirompente, abbiamo calciato tante volte nello specchio della porta”.

E poi: “Igor non stava bene, ma anche Duncan, Gonzalez e Ikone che aveva un affaticamento. A destra avevamo poi Venuti non al meglio e Dodô che non è ancora al massimo. Ma chi è stato al loro posto ha fatto bene”.

Su Kouame: “E’ stato devastante e sono contentissimo per lui. Ha fatto un ritiro eccezionale e ora dobbiamo valutare insieme a lui cosa dovremo fare per il futuro. Ogni giocata che fa ha un senso, andare all’estero per un anno gli ha fatto molto bene”.

Altre parole di Pradè: “Noi cerchiamo sempre la vittoria e rischia anche di perdere. Il presidente Commisso è molto ambizioso, così come Barone. E questa ambizione te la trasmettono. L’obiettivo è vincere più partite possibili”.

Infine su Commisso: “Il presidente era distrutto e non è riuscito neanche a scendere a parlare con la squadra. Se la stagione sarà sempre così sarà molto, molto dura. Ci teniamo tantissimo alla Conference e cercheremo di mettercela tutta”.