Pradè: “Commisso è stato chiaro sugli obiettivi della Fiorentina e noi faremo del nostro meglio. Nel ciclo precedente mi è mancato un trofeo e adesso…”

Al Brivido Sportivo, il DS della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche della ambizioni future della squadra: “Il Presidente è stato chiarissimo, vuole una Fiorentina che possa stare stabilmente nella parte sinistra della classifica e possa competere stabilmente per i piazzamenti europei. Noi faremo del nostro meglio perchè tutto ciò si concretizzi. Lavoriamo solo per questo. Nel ciclo precedente mi è mancato solo un trofeo, chissà che in questo possa essere la ciliegina sulla torta…”

