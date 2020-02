Pradè: “Commisso è stato incredibile, non avevo mai visto una società spendere 70 milioni in una sessione. Rinnovi? Manca solo Vlahovic”

A Dazn arrivano anche le parole del ds Daniele Pradè: “Abbiamo preso dei calciatori che possono esser utili nel presente ed altri che possono esserlo nel futuro, come Kouamè e Amrabat. Quello che abbiamo sempre detto, la voglia è quella di costruire un mattone dopo l’altro per diventare una squadra fortemente competitiva. Quello che ha fatto il presidente Commisso è incredibile, non ricordo un mercato dove una società investe 70 milioni di euro e speriamo di ripagarlo con i risultati in campo. Mercato rinnovi? Dobbiamo lavorare su tante cose e anche quello è un discorso da vedere, l’abbiamo già portato avanti comunque e abbiamo già fatto tutto. L’unico contratto per cui dobbiamo ancora metterci seduti è quello di Vlahovic“.