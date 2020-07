Pradè: “Commisso molto ambizioso, quello che è successo quest’anno non potrà ripetersi il prossimo. Complimenti a Iachini, ha fatto quello che gli avevamo chiesto”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, intervistato da Dazn, dopo la vittoria contro il Torino ha dichiarato: “Iachini ha fatto un grandissimo lavoro, ha preso una squadra in grande difficoltà che si trovava in un momento di incertezza. Ci ha dato equilibrio e serenità attraverso il lavoro. Gli faccio i miei più sinceri complimenti perché ha fatto quello che gli avevamo chiesto e ha fatto crescere dei giovani che sicuramente saranno delle certezze per il prossimo anno. Poi abbiamo avuto dei rientri importanti come Ribery che ci è mancato sei mesi. Il presidente Commisso è una persona molto ambiziosa e quello che è successo quest’anno non potrà ripetersi il prossimo. Queste quattro partite che restano alla fine della stagione ci dirà quella che sarà la nostra crescita. Abbiamo davanti Cutrone, Vlahovic, sul quale abbiamo aspettative importanti, Kouame, Ghezzal, Sottil. Sappiamo che possiamo costruire davanti uno zoccolo duro”.

