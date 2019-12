Pradè: “Con Chiesa e Ribery non avevamo il problema del gol che c’è ora. Il mercato di gennaio si apre piano piano…”

Il ds della Fiorentina Pradè parla anche della questione attaccanti: “Il problema del gol è esistito nel momento in cui abbiamo avuto delle defezioni. La squadra con Ribery e Chiesa non aveva questo problema, in effetti oggi alla squadra i gol mancano ed è una cosa che dobbiamo valutare. Puntiamo tantissimo su Vlahovic, valuteremo Pedro e poi diremo quello che ci porterà il mercato, sento una grande responsabilità perché gennaio non è una sessione semplice. Se oggi mi chiedeste se abbiamo una punta pronta, non ce l’abbiamo. Il mercato di gennaio si apre piano piano e bisogna essere bravi a cogliere l’occasione che offre”.