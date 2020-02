Pradè: “Convinti tutti da Kouamè, fa al caso nostro. Avevamo 60 milioni di monte ingaggi, adesso è più alto; ma per il Fair Play finanziario…”

Nuovi acquisti, operazioni sfumate e Fair Play Finanziario. Daniele Pradè a tutto tondo in conferenza stampa. “Kouamè come Rossi? L’operazione – ha precisato sorridendo il DS viola – è molto simile ma con età diversa. Prima di farla abbiamo avuto rassicurazioni da parte del nostro staff sanitario. Siamo convinti che il ragazzo faccia davvero al caso nostro. Rinnovo Milenkovic? Con lui ci metteremo a sedere al termine del campioanto. Avevamo 60 milioni di monte ingaggi, compreso tutto anche il settore giovanile. Adesso è ancora più alto. Per il fair play finanziario dobbiamo stare attenti al monte ingaggi. Investimenti? Tutti apportati da Commisso. Criscito? Aveva un’opportunità importante nel venire da noi. Ma ha scelto i colori della sua squadra. Poteva darci una mano nella crescita dei giovani, ma ci siamo stretti la mano alla fine. Agudelo? Era un’operazione che tenevamo dentro un cassetto”.