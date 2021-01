Pradè dice no a Milik, ma intanto il Napoli porta il suo attaccante polacco… in tribunale!

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sul proprio sito, il Napoli avrebbe citato in giudizio Milik per danno d’immagine dopo che il giocatore polacco si era “ammutinato” per la gara in Champions League del 5 novembre 2019, oltre a una pubblicità non autorizzata relativa al ristorante del calciatore in Polonia. La risposta di Milik non si è fatta attendere, minacciando a sua volta azioni legali per il mancato pagamento dello stipendio di ottobre, regolarmente arrivato a tutti i suoi compagni. Un caso che oltre sul mercato, farà parlare di sé anche in tribunale.

Intanto ieri Pradè ha affossato quasi definitivamente la pista che portava l’attaccante polacco alla Fiorentina, reputandolo un giocatore utile ma non necessario per la crescita di Vlahovic, attaccante su cui la società viola punta molto.